Москва, 19 октября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств в размере 28,3 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет. Об этом 19 октября сообщает сайт правительства России.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

Деньги направят на ежемесячные выплаты в размере от 50% до 100% от регионального прожиточного минимума ребёнка. Сейчас этими выплатами обеспечено 2,7 млн детей. В правительстве уточнили, что в 2021 году на эти цели уже было направлено 276 млрд рублей.

Также Мишустин подписал распоряжение на выделение 5,9 млрд рублей для поддержки семей, которые воспитывают трёх и более детей. В настоящее время помощь получают 620 тыс. многодетных семей.