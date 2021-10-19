Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 72-летнего пациента коронавирусного отделения городской многопрофильной больницы №2 Санкт-Петербурга, который тяжело ранил ножом дежурного врача больницы. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

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По данным следствия, в ночь с 18 на 19 октября 2021 года в хирургическом отделении больницы, расположенной в Выборгском районе города, пациент ударил ножом в грудь врача. Потерпевший был помещен в реанимацию, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Подозреваемый задержан, устанавливаются мотивы и причины совершенного им преступления.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — сообщили в ведомстве. — Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что врачу была оказана экстренная медицинская помощь. В настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2» была открыта 1 июля 1993 года. Она является крупным многопрофильным центром по оказанию высокотехнологичной помощи населению. Больница №2 перепрофилирована на лечение пациентов с COVID-19 с 16 октября 2021 года.