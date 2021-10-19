Варшава, 19 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Шесть депутатов Европейского парламента, представляющие Польшу, подписались под открытым письмом, призывающим освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он был задержан в начале октября сразу после приезда на родину. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Среди подписавшихся польских евродепутатов оказались Анна Фотыга, Яцек Сариуш-Вольский, Эльжбета Рафальская, Адам Белян, Богдан Жоньца и Патрик Який.

Подписанты указывают, что «Михаилу Саакашвили были предъявлены обвинения, за которые он был осужден заочно». В письме также сказано, что «задержание экс-президента усугубляет политический кризис в Грузии, а приговор должен быть приостановлен до тех пор, пока политик не предстанет перед судом».

Напомним, Михаил Саакашвили был заключен в тюрьму в Рустави. Тем временем, официальный Тбилиси заявил, что не стоит рассчитывать ни на помилование, ни на экстрадицию в Украину.