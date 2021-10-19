Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Пациент с коронавирусной инфекцией, которого госпитализировали в городскую многопрофильную больницу №2 Санкт-Петербурга, тяжело ранил ножом лечащего врача. Об этом 19 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Павел Расинский ИА Красная Весна . Нож

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Нападение на врача произошло ранним утром 19 октября в ковидном отделении больницы. Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 04:00 утра 72-летний пациент нанес ножевое ранение медицинскому работнику.

«В результате произошедшего пострадавший госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснил в ведомстве.

В комздраве ИА REGNUM уточнили, что в настоящий момент пострадавшему оказывается медицинская помощь.

«Он потерял много крови, его прооперировали и перевели в реанимацию, он находится на ИВЛ. Состояние тяжелое, но стабильное», — отметили в комздраве.

Там добавили, что в результате инцидента сам пациент не пострадал, причины его поведения неясны.

По данным издания «Фонтанка», ночью пациент начал проявлять агрессию в палате. К нему был вызван дежурный врач, которому удалось оградить от мужчины его соседей и медсестру, — он вывел пациента в коридор. После чего буйный больной ранил доктора ножом.