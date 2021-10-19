Ла-Пас, 19 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Боливийские власти объявили о начале применения с 19 октября и до конца месяца третьей, бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всего населения страны в связи с возможностью начала четвертой волны коронавируса. Об этом пишет Prensa Latina.

Artur Jan Fijałkowski Карта-флаг Боливии

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Министр здравоохранения и спорта страны Хейсон Ауза заявил журналистам, что в процесс включены те, кто желает получить бустерную дозу, которая ранее выдавалась только людям старше 60 лет и лицам с сопутствующими заболеваниями.

По его словам, обязательным условием для получения вакцины является истечение двух месяцев с момента введения второй дозы препарата.

«Мы приглашаем все население, особенно тех, кто подвержен риску», — сказал Ауза и призвал прессу и медицинский персонал привиться третьей дозой.

Ауза сослался на опубликованные научные исследования, показывающие эффективность третьей вакцины против коронавируса за счет значительного повышения уровня защиты организма.

В стране имеется более 14 миллионов доз вакцины, и на сегодняшний день по всей стране использовано чуть более 7,1 миллиона, сказал он.