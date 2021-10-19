Москва, 19 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Справиться со стрессом может помочь целый набор продуктов питания. Об этом сообщила эндокринолог и диетолог Алена Барредо.

(сс) kalhh Человек в стрессе

Так, в первую очередь, необходимо восполнить недостаток витаминов и полезных веществ. Специалист советует есть орехи, малину, ежевику, грейпфрут, авокадо, которые богаты магнием. Также в рацион необходимо включить продукты с триптофаном: сельдерей, бананы, какао.

«Они увеличивают синтез нейрогормона серотонина, который помогает выйти из стресса без последствий для нервной системы», — пояснила в беседе с РИА Новости диетолог.

Кроме того, по её словам, необходимы витамины группы В, которые содержатся в овощных салатах и зелени.

Улучшить работу нейронов и стрессоустойчивость помогут полезные Омега-3 кислоты, которые участвуют в синтезе изолирующей миелиновой оболочки для нервных клеток и окончаний. Их больше всего в рыбе и креветках.

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Барредо добавила, что также необходимо обратить внимание на нут, швейцарский мангольд, яйца и семена подсолнечника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-диетолог Татьяна Залетова сообщила, что здоровому человеку ежедневно необходимо 90 миллиграммов витамина С — одного из главных помощников в поддержании иммунитета. Обеспечить эту дозу можно, употребляя не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки.