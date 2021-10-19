Сухум, 19 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. 151 новый случай заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 18 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 505 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 151 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 296 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 48 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 29 972 носителей SARS-CoV-2. Из них 24 817 победили инфекцию. За это время 434 пациента с диагнозом COVID-19 скончались, в том числе трое — за последние сутки.

Днём ранее в республике не проводили исследования на коронавирус. 16 октября выявили 165 носителей SARS-CoV-2 в результате 476 исследований. Случаев смерти пациентов с COVID-19 выявлено не было.