Астана, 19 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 1386 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 октября сообщает минздрав страны.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

По данным ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 919 533.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 11 797.

Отметим, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 1642 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.