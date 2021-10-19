Орел, 19 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Осенние каникулы для школьников Орловской области будут длиться с 1 по 14 ноября включительно, решение о продлении срока каникул на неделю принято 18 октября региональным оперативным штабом в связи с эпидемобстановкой по COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

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С 8 по 13 ноября на базе школ для учащихся начальных классов будут функционировать дежурные группы с организацией питания и соблюдением всех соответствующих рекомендаций Управления Роспотребнадзора — для включения ребенка в группу родителям необходимо подать заявление.

Также принято решение на период осенних каникул перевести не менее 50% сотрудников педагогических коллективов на удаленный (сменный) режим работы по отдельному графику, утвержденному руководителем учреждения.

На 18 октября в Орловской области на карантин по COVID-19 закрыты две школы в районах области (591 ребенок) и 42 класса в 11 школах, в основном в Орле (939 детей). Также закрыты 11 групп в семи детских садах и две дошкольных группы при общеобразовательных учреждениях. 58 школ области переведены на смешанное очно-заочное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона приняли решение об обязательной вакцинации для сотрудников ряда сфер деятельности.