Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В ходе расширения сети пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в Петербурге такие прививочные пункты могут появиться в отделениях почтовой связи.

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Об этом изданию «КП в Петербурге» сообщил руководитель городского Центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

«Обсуждается вопрос с тем, чтобы открыть новые пункты вакцинации в почтовых отделениях», — сказал Ченцов.

Кроме того, планируется создать новый крупный пункт вакцинации в одном из городских торговых центров. Локации новых пунктов в почтовых отделениях и торговых центрах станут известны позднее.

В настоящее время, по данным оперштаба, в Петербурге развернуто 174 пункта вакцинации от COVID-19. Большинство из них работают на базе поликлиник. Самым крупным является пункт в ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. Также развернуты пункты в ряде других торговых центров, на спортивных объектах.

На 18 октября в городе полностью закончили цикл вакцинации 1 млн 789 тыс. человек.