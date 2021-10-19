Кишинёв, 19 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 18 октября выявили 1370 случаев заражения коронавирусом в ходе 5874исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 317 899 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 297 796 человек, в том числе 1219— за последние сутки.

В больницах республики разместили 2555 пациентов с COVID-19, из которых 235 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 7271 случае пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 30 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 1115 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 6412 тестов. Выздоровевшими врачи признали 973 человека, умерли 35 пациентов с COVID-19.