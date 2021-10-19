Тайбэй, 19 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Компания Foxconn, которая является одним из крупнейших OEM-производителей (компания-изготовитель систем или компонентов, которые затем используются в конечном продукте другой компании) электроники, представила три машины с электромотором. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Foxconn Foxconn Model C

В ходе Дня технологий в Тайбэе компания представила электробус Model T, электроседан Model E и электрокроссовер Model C.

Model C имеет посадочную формулу 5+2. В качестве силового агрегата у модели два двигателя суммарной производительностью 408 «лошадей». Дальность хода машины на одном заряде составляет 700 км. До 100 км/ч авто разгоняется за 3,8 секунды.

Производительность двухмоторного электроседана Foxconn составляет 748 л. с. Аккумуляторная батарея позволяет машине проехать 750 км без подзарядки. При этом электрокар имеет отличные динамические характеристики — с места до 100 км/ч он разгоняется всего за 2,8 с.

Что же касается электробуса, то о нём информации меньше всего. Известно только, что дальность хода этого транспортного средства составляет 400 км.

Напомним, в 2022 году британская компания MG (Morris Garage) планирует представить на европейском авторынке новый электрокар MG5 Electric в кузове универсал.

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