В ВС Южной Кореи выявили восемь случаев заражения коронавирусом
Сеул, 19 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 19 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у двух представителей сухопутных войск и шести представителей Учебного центра в южнокорейском уезде Ёнчхон провинции Кёнгидо.
Двое военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 290.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1973.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1073 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 344 518.
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