Сеул, 19 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 19 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) Republic of Korea Armed Forces Армия Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у двух представителей сухопутных войск и шести представителей Учебного центра в южнокорейском уезде Ёнчхон провинции Кёнгидо.

Двое военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 290.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1973.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1073 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 344 518.

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