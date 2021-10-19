Богота, 19 октября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 октября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, за минувшие 24 часа в стране выявили 1043 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 982 575.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончался 21 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 126 886.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 826 801 человек вылечился от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 1299 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.