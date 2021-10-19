Брюссель, 19 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Запрос американской компании Pfizer, касающийся использования ее вакцины от коронавирусной инфекции среди детей в возрасте от 5 до 11 лет, начал рассматриваться европейским агентством по лекарственным средствам ЕМА. Об этом сообщили 18 октября в пресс-службе фармрегулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В сообщении подчеркивается, что процедура рассмотрения займет несколько месяцев. В случае положительного решения потребуется окончательное согласование со стороны Европейской комиссии (ЕК). Вакцину Pfizer разрешено применять в ЕС среди детей с 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября глава Белого дома Джо Байден заявил, что вакцинация от COVID-19 среди детей от 5 до 11 лет в США может начаться в ближайшее время.