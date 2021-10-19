Сингапур открыл границы для вакцинированных туристов из восьми стран
Сингапур, 19 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Власти Сингапура запустили с 19 октября так называемый коридор для вакцинированных туристов из ряда стран Европы, а также Канады и США. Облегченные правила въезда были озвучены министром транспорта страны С.Исвараном.
По его словам, жители указанных стран при наличии двух доз вакцин, одобренных ВОЗ, смогут оформить разрешение на въезд, освобождающее от нахождении на карантине.
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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября власти Сингапура ужесточили ограничения для не сделавших прививку от COVID-19. Не вакцинированным гражданам нельзя посещать торговые центры, кроме супермаркетов, для них станут недоступны парки развлечений и туристические объекты.