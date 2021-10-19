Сингапур, 19 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Власти Сингапура запустили с 19 октября так называемый коридор для вакцинированных туристов из ряда стран Европы, а также Канады и США. Облегченные правила въезда были озвучены министром транспорта страны С.Исвараном.

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«Данная программа действует для жителей Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, США и Франции», — сказал он.

По его словам, жители указанных стран при наличии двух доз вакцин, одобренных ВОЗ, смогут оформить разрешение на въезд, освобождающее от нахождении на карантине.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября власти Сингапура ужесточили ограничения для не сделавших прививку от COVID-19. Не вакцинированным гражданам нельзя посещать торговые центры, кроме супермаркетов, для них станут недоступны парки развлечений и туристические объекты.