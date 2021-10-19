Буэнос-Айрес, 19 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 900 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 октября сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 912 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 273 463.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 38 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 115 704.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 56 217 372 человека прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 24 758 547 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 400 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.