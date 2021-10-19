Минск, , 08:31 — REGNUM МВД Белоруссии составило список «формирований, признанных экстремистскими». В него попал сайт с перечнем чатов оппозиции, а также оппозиционная инициатива «Рабочее движение», следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канал ведомства.

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В этот перечень, как пояснили в ведомстве, включаются организации, формирования, индивидуальные предприниматели, граждане Белоруссии, иностранцы и лица без гражданства, причастные к экстремистской деятельности. Такую работу в МВД ведут в соответствии с постановлением совета министров «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма».

Первым в списке значится сайт «Дзе.чат», признанный экстремистским формированием 18 октября. Кроме того, в перечень включили инициативу «Рабочы рух» («Рабочее движение»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД Белоруссии заявили, что за подписку на экстремистский телеграм-канал грозит уголовная ответственность. Гражданам следует отказаться от подписки, тогда «вопросов к ним не возникнет».

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