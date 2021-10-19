Нью-Дели, 19 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Индии за прошедшие сутки выявили 13 058 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

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Отмечается, что это наиболее низкий за прошедший 231 день показатель по числу выявленных носителей коронавируса за сутки. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на индийской территории достигло 34 094 373.

Также за минувшие сутки в стране скончались 164 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Индии жертвами осложнений COVID-19 стали 452 454 человека. В настоящее время в республике числится 183 118 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.