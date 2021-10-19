Сеул, , 07:32 — REGNUM Северокорейское руководство призывает Южную Корею предпринять шаги для улучшения межкорейских отношений, что является необходимым условием для подписания мирного договора между двумя государствами. Об этом 19 октября сообщает портал Meari.

Две Кореи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В комментарии говорится, что отношения Сеула и Пхеньяна в настоящее время нестабильны. В Северной Корее отмечают, что, если ситуация не изменится, что подписание акта об окончании Корейской войны не будет иметь смысла, поскольку «стороны попадут в порочный круг конфликта еще до того, как высохнут чернила под документом».

Авторы комментария указывают на то, что отношения КНДР и Республикой Корея осложняются из-за наращивания армией Южной Кореи своих вооружений, а также из-за участия страны в совместных с США военных учений.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября южнокорейский дипломат Сунгхун Ким заявил, что Сеул просит Пхеньян ответить на призыв возобновить диалог между двумя государствами.

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