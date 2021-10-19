Москва, 19 октября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Одобрено финансирование строительства шести объектов инженерной защиты в регионах Дальнего Востока. Об этом заявил в ходе видеоконференции 18 октября министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Правительство Иркутской области Строительство дамбы в Приангарье

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Новые гидротехнические сооружения буду созданы для защиты Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край), микрорайона в городе Уссурийск (Приморье), посёлка Ленинский (ЕАО) и Улан-Удэ (Бурятия). В Амурской области и Забайкальском крае начнут возводить дамбы в 2023 году, ими будут защищены Чита и сёла Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково.

«На объекты Дальнего Востока мы выделяем более 9 миллиардов рублей. Свыше 2 миллиардов на инженерную защиту в других округах и ещё почти 3 миллиарда пойдут на расчистки водных объектов по всей России. Отмечу, что мы будем сразу работать с прокуратурой, чтобы надзорный орган держал на контроле расходование бюджетных средств», — подчеркнул Александр Козлов.

По его словам, защитные гидротехнические объекты необходимо возводить как можно скорее.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Александр Козлов заявлял, что регионы Дальнего Востока помогут защитить от паводков 29 инженерных сооружений стоимостью более 20 млрд рублей. Минприроды просит в первую очередь профинансировать хотя бы шесть их них.