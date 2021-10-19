Москва, 19 октября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопросы, связанные с финансированием медицинских учреждений в малонаселённых, труднодоступных населённых пунктах Дальнего Востока, сообщается на сайте Кремля.

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Путин обратил внимание на необходимость реализации специальных мер по формированию источников финансирования деятельности медицинских организаций, расположенных на территориях с низкой плотностью населения и в отдаленных и труднодоступных местностях ДФО, разработанных по итогам работы подкомиссии в составе комиссии Госсовета РФ по направлению «Здравоохранение».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО поручил включить учреждения здравоохранения в программу медицинской реабилитации.