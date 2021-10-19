Тегеран, , 17:53 — REGNUM Посол Казахстана в Иране Асхат Оразбай выразил надежду на отмену репрессивных санкций в отношении Тегерана и укрепление экономических связей с Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Оразбай выступил с речью во время встречи, посвященной достижениям Казахстана за 30 лет независимости в Институте культуры ОЭС в Тегеране. Он отметил, что Иран являлся одной из первых стран, которая признала Казахстан сразу после обретения независимости (в 1991 году) и открыла свое посольство в Нур-Султане.

Заявив, что Казахстан понимает и уважает позицию Ирана в регионе и мире, он подчеркнул, что Республика Казахстан не предприняла никаких действий против Тегерана даже в самый сложный период, когда Исламская Республика Иран подверглась несправедливым санкциям.

Оразбай отметил, что Казахстан имеет много социальных, религиозных, культурных и языковых корней с Ираном, сообщив, что у страны никогда не было пограничных, экономических и политических проблем с Тегераном.

Он выразил надежду, что после окончания пандемии коронавируса стороны станут свидетелями отмены репрессивных санкций и, следовательно, более широких торгово-экономических связей с Ираном. Он также отметил, что Иран и Казахстан сделали значительные шаги в области двусторонних отношений.