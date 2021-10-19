Москва, 19 октября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Передачу Никарагуа технологий производства одной из вакцин от COVID-19 не исключили в России. Об этом 19 октября сообщил журналистам в ходе российско-никарагуанского симпозиума «Мир после пандемии» директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин.

Mil.ru Флаги России и Никарагуа

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

По словам Трухина, Россия планирует представить и продемонстрировать начало передачи технологии производства одной из российских вакцин от коронавируса. Всего в симпозиуме принимают участие около 200 преподавателей, студентов, учёных, чьей специальностью являются медицина, фармацевтика и биоанализ.

Стоит отметить, что у России и Никарагуа уже есть опыт совместной работы по производству вакцины против гриппа. Совместное российско-никарагуанское предприятие Mechnikov запустило в 2019 году в Никарагуа производство вакцин против гриппа. Это единственное предприятие в Центральной Америке, построенное с учётом международных стандартов производства и контроля качества лекарств.

В 2020 году власти Никарагуа проявили интерес к производству на свей территории российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Совместный проект предлагалось осуществить в рамках сотрудничества в области фармацевтики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мексике назвали дату начала расфасовки российской вакцины «Спутник V».