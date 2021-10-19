Кито, 19 октября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. Учебное парусное судно Cisne Branco военно-морских сил Бразилии врезалось в мост в Эквадоре, сообщает пресс-служба эквадорских ВМС.

Алексей Боголюбов. Парусник в море. 1864

Сообщается, что инцидент произошел у пешеходного моста между Гуаякилем и островом Сантай. Паруснику попытался помочь эквадорский буксир, однако тот затонул. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

В ВМС Бразилии отметили, что столкновение могло произойти из-за сильного речного течения. В настоящее время парусник ожидает, когда его отбуксируют в родной порт. Там он пройдет ремонт и ходовые испытания.