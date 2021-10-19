Москва, 19 октября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО поручил включить учреждения здравоохранения в программу медицинской реабилитации, сообщается на сайте Кремля.

Windons В больнице

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Правительству РФ поручено до 3 ноября 2021 года обеспечить включение медицинских организаций государственной системы здравоохранения на Дальнем Востоке в программу медицинской реабилитации граждан, в том числе перенесших COVID-19, а также обеспечить развитие инфраструктуры, необходимой для медицинской реабилитации населения ДФО, включая оснащение медорганизаций необходимым оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, президент по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября, поручил правительству РФ в целях обеспечения достижения мирового уровня Дальневосточного федерального университета утвердить программу его развития до 2030 года.