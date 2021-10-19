Токио, 19 октября, 2021, 05:47 — ИА Регнум. В Японии началась избирательная кампания перед всеобщими выборами, которые должны состояться 31 октября, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В ходе голосования японские граждане будут выбирать 465 депутатов палаты представителей в национальном парламенте. Недавно вступивший в должность премьер-министра страны Фумио Кисида и его Либерально-демократическая партия постараются одержать победу и на этих выборах.

В своей программе Кисида пообещал обеспечить экономический рост в Японии и улучшить положение среднего класса. Также он пообещал выделить «десятки триллионов иен» в качестве материальной поддержки для предприятий, пострадавших от ограничительных мер по коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября глава правительства Японии Фумио Кисида решил распустить нижнюю палату парламента для проведения всеобщих выборов в стране. Позднее указ о роспуске законодательного органа подписал император Акихито.