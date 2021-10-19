Москва, 19 октября, 2021, 05:19 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил построить в Приморье и Амурской области заводы по производству метанола, сообщается на сайте Кремля.

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Правительствам РФ, Приморского края, Амурской области и публичному акционерному обществу «Газпром» поручается оказать содействие инвесторам в реализации проектов по строительству в Находке и Сковородино заводов по производству метанола.

Срок исполнения поручений — 1 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин по итогам пленарного заседания ВЭФ-2021 во Владивостоке, поручил правительству РФ совместно с правительством Хабаровского края, создать промышленный кластер.