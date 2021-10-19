Веллингтон, 19 октября, 2021, 05:08 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 94 случая заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

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Сообщается, что 87 случаев инфицирования приходятся на город Окленд, где находится крупнейший в стране очаг распространения инфекции. Еще семеро носителей штамма «Дельта» выявили в близлежащем населенном пункте Ваикато. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 2099. При этом большинство из них зафиксировано в городе Окленде.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии получают лечение 38 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них пятеро находятся в отделениях реанимации.