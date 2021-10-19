Москва, 19 октября, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин по итогам пленарного заседания ВЭФ-2021 во Владивостоке, поручил правительству РФ совместно с правительством Хабаровского края создать промышленный кластер, сообщается на сайте Кремля.

Вячеслав Реутов. khabkrai.ru Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв

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Создание промышленного кластера в Хабаровском крае необходимо для реализации проектов по производству строительных материалов и выполнению строительных работ.

Кластер должен закрыть потребности на стройматериалы и работы со стороны крупнейших потребителей, в том числе ОАО «Российские железные дороги», а также организаций, осуществляющих строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

Исполнить поручение президента необходимо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву до 1 июля 2022 г.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РоссииВладимир Путинпо итогам пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября, поручил правительству РФ в целях обеспечения достижения мирового уровня Дальневосточного федерального университета утвердить программу его развития до 2030 года.