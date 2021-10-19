Сеул, 19 октября, 2021, 04:41 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1073 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Лаборатория в Южной Корее

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По его данным, 1048 случаев приходятся на распространение инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. При этом центр отмечает, что уже на протяжении 11 дней подряд в Южной Корее выявляют менее двух тысяч инфицированных ежесуточно. Специалисты предполагают, что снижение заболеваемости COVID-19 в стране может быть связано с вакцинацией населения.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 344 518. Также за минувшие сутки в стране скончался 21 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2689 человек.