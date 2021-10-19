Москва, 19 октября, 2021, 04:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября, поручил правительству РФ в целях обеспечения достижения мирового уровня Дальневосточного федерального университета утвердить программу его развития до 2030 года, сообщается на сайте Кремля.

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В программе развития ДВФУ необходимо предусмотреть дополнительные меры, направленные на поддержку академической мобильности преподавателей и ученых с мировым именем, привлекаемых к работе в университете, а также на обновление образовательных программ, развитие учебной и научной инфраструктуры, определив объем финансирования указанной программы за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также за счёт средств иных источников.

Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину необходимо доложить о выполнении поручения до 1 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ поручил правительству РФ совместно с правительством Сахалинской области внести изменения в законодательство, предусматривающие преференции для предприятий, осуществляющих деятельность на Курилах.