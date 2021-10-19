Пекин, 19 октября, 2021, 04:32 — ИА Регнум. Верховный народный суд Китая издал директиву об ускорении применения системы разрешения споров на низовом уровне, например, в деревнях и общинах, сообщает 18 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Суд подчеркнул, что местные споры должны быть урегулированы на начальном этапе, в соответствии с директивой. Директива требует, чтобы суды на начальном уровне играли активную роль в признании местных споров и использовании ресурсов платформы универсального разрешения споров для содействия посредничеству в спорах на низовом уровне.

Людям, испытывающим трудности с использованием смартфонов, таким как пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, должна быть оказана помощь для обеспечения их прав на онлайн-посредничество, говорится в директиве.