Москва, 19 октября, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Для сельскохозяйственных компаний Амурской области разработают особую систему страхования урожая от подтопления. Схему компенсаций производителям при подтоплении полей будет разрабатывать совместно с правительством региона, сообщается в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по социально-экономическому развитию ДФО, которое состоялось во Владивостоке 2 сентября.

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Предложения, которые ждут от правительства Приамурья, должны подразумевать субсидирование 80% страховой премии сельхозкомпаниям при потере урожая. Особые меры поддержки будут применяться в случае утраты урожая сельхозкультур, в том числе многолетних, в случае природных ЧС. Это поручение президента РФ Владимира Путина должно быть исполнено до 10 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, летом вышедшие из берегов реки Амурской области затопили более 50 тыс. га земель. На большей части этой территории погиб весь урожай. Общие потери сельхозпроизводителей оценивались в 935 млн рублей. Компании столкнулись с тем, что не могут получить страховые выплаты за гибель урожая на затопленных паводковыми водами полях.