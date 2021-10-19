Москва, 19 октября, 2021, 04:13 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин по итогам пленарного заседания ВЭФ, которое состоялось во Владивостоке 3 сентября, поручил правительству РФ совместно с правительством Сахалинской области внести изменения в законодательство, предусматривающие преференции для предприятий, осуществляющих деятельность на Курилах, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Глава государства поручил, чтобы организации, работающие на Курильских островах, не признавались налогоплательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, налога на имущество. Также к ним будут применяться пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% в течение 10 лет. На Курилах будет действовать режим свободной таможенной зоны.

Под преференции не будут попадать предприятия, оказывающие посреднические услуги, осуществляющие деятельность, связанную с получением пассивных доходов, производство и переработку подакцизных товаров, добычу углеводородного сырья и его переработку, вылов ценных биологических ресурсов.

Поручение Путина председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор островного региона Валерий Лимаренко должны исполнить до 1 августа 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству вернуть часть получаемых налогов от реализация проекта «Сахалин-2».