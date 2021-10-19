Москва, , 03:56 — REGNUM Испытания пяти автономных ударных роботов «Маркер» прошли в России без участия человека, сообщил источник в военно-промышленном комплексе.

Робот Цитата из к/ф «Робокоп» реж Пол Верховен. 1987. США

«На одном из полигонов был испытан демонстрационный образец группировки наземных робототехнических комплексов», — приводит его слова РИА Новости.

Источник добавил, что роботы выполняли поставленные задачи без вмешательства человека. Они смогли самостоятельно найти позиции для ведения огня, давать друг другу целеуказание, а также реагировать на изменение обстановки вокруг. Также роботы были способны самостоятельно вести разведку.

«Как только мы их объединяем в группу, то эффективность этой группы становится выше, чем сумма эффективностей входящих в нее элементов», — подчеркнул источник.

Отмечается, что в испытаниях принимали участие два робота на гусеницах и три на колесах. Роботы «Маркер» были созданы компанией «Андроидная техника». Беспилотники оснащены различным вооружением, включая пулеметы и гранатометы.