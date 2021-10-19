Ванино, Хабаровский край, 19 октября, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на побережье Татарского пролива осмотрел портовую инфраструктуру и стройку транспортно-перегрузочного комплекса резидента СВП «Компании Ремсталь» по перевалке сжиженных углеводородных газов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Юрий Трутнев в Хабаровском крае

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Терминал в бухте Эгге Советско-Гаванского района инвестор намерен запустить во второй половине 2023 года. Его грузооборот составит 1 млн тонн в год.

Юрий Трутнев побывал и на угольном терминале в морском порту Ванино — одном из самых крупных в России. Здесь он провел совещание о развитии портовой инфраструктуры в регионе.

«Выгодное географическое расположение Хабаровского края способствует развитию портовой инфраструктуры, однако ограничено провозной способностью железных дорог. При этом на фоне реализации крупных инвестпроектов есть дисбаланс в развитии социальной инфраструктуры. Новые проекты создадут более 5 тыс. рабочих мест. При этом резерв безработных в районе примерно 600 человек. Поэтому требуется привлечение трудовых ресурсов извне. Для этого необходима качественная социальная инфраструктура», — сказал на совещании губернатор Михаил Дегтярев.

Глава края добавил, что решен вопрос приобретения и установки высокотехнологичного оборудования в больницы Ванинского и Советско-Гаванского районов, модернизации учебных классов в школе №4 Ванино, техникуме в Советской Гавани и Ванинском колледже на сумму почти 154 млн рублей.

Завершается реконструкция стадиона в Ванино, водовода в поселках Токи и Ванино. Строится социально-культурный центр в Токах.

В завершении работы в этом районе, Трутнев оценил реконструкцию дороги Ванино — Советская Гавань.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край 18 октября.