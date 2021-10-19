Вашингтон, 19 октября, 2021, 03:39 — ИА Регнум. Ревакцинацию от COVID-19 препаратом другого производителя, чем изначальная вакцинация, разрешило проходить гражданам управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при министерстве здравоохранения и социальных служб США. Об этом 19 октября сообщило издание The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Отмечается, что регулятор может рекомендовать делать ревакцинацию препаратом того же производителя, что и изначальная вакцина, но настаивать на этом не будет. Ожидается, что на предстоящей неделе будут одобрены для ревакцинации препараты от компаний Johnson & Johnson и Moderna, а также будет расширен круг жителей США, которым можно будет сделать бустерную дозу вакцины.

В настоящее время на территории США одобрен для ревакцинации препарат компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Разрешение распространено на людей старше 65 лет, а также на граждан от 18 до 64 лет с рядом хронических заболеваний. Кроме того, рекомендовано ревакцинироваться жителям США, по роду своей деятельности рискующих заразиться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что регулятор в США одобрил практику смешения разных производителей в качестве первой и второй доз разрешили для иностранных граждан, въезжающих в страну. Однако все вакцины должны быть одобрены либо ВОЗ, либо американским регулятором.