Мехико, 19 октября, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Расфасовка российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на территории Мексике начнется во второй половине ноября 2021 года, 18 октября сообщили в пресс-службе мексиканской государственной фармкомпании Birmex.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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В заявлении отмечается, что процесс будет начат после прибытия в страну вакцинной субстанции. В сообщении отмечается, что в случае получения необходимых разрешений Мексика сможет расфасовывать от 4 млн до 4,5 млн доз препарата в месяц. Эти вакцины сначала будут применяться в Мексике, а после пойдут на экспорт в государства Центральной Америки и Карибского бассейна.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Birmex объявила, что подписала с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение о расфасовке в Мексике «Спутника V».