Пекин, 19 октября, 2021, 02:23 — ИА Регнум. Китай гарантировал местным жителям общин получение выгоды от строительства национальных парков для сохранения своих экосистем, заявил представитель Министерства экологии и окружающей среды Китая, передает агентство Синьхуа.

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«В частности, объединив усилия по продвижению экологического прогресса в борьбе за искоренение нищеты, мы сохранили наше биоразнообразие, способствовали развитию местных сообществ и помогли местным жителям увеличить свои доходы и ликвидировать бедность», — сказал замминистра экологии и окружающей среды Чжао Инмин на пресс-конференции во время 15-го заседания Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (COP15) в Куньмине, в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

По его словам, Китай ввел в действие правила, позволяющие местным жителям вести экологически чистый бизнес и уделять приоритетное внимание местным жителям при найме смотрителей парков и других связанных с этим рабочих мест.

Обосновывая беспроигрышный исход между строительством национальных парков и местным развитием, Чжао сказал, что в Национальном парке Саньцзянъюань, который создан для сохранения окружающей среды Тибетского нагорья, 17 211 местным пастухам была предложена работа в качестве смотрителей парка, при этом годовой доход на семью увеличился в среднем на 21 600 юаней (около $3343).

В рамках другого примера, 21 домохозяйство, проживающее в долине национального парка Саньцзянъюань, заработало 460 000 юаней, разместив посетителей на четырехдневном мероприятии по знакомству с природой в 2018 году, добавил Чжао.