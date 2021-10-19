Москва, , 01:46 — REGNUM Чтобы побороть русофобию на постсоветском пространстве, нужно побороть русофобию в самой России. Об этом 18 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил главный редактор информационного портала «Русские, вперёд!» Сергей Григоров.

Карта Центральной Азии Themightyquill

«Для начала надо покончить с русофобией в самой России, только тогда нас будут воспринимать как силу за пределами наших границ», — считает политолог.

«Руководствоваться нужно прагматизмом: мы вам предоставляем ряд льгот, преференций и привилегий, но и вы нам должны идти навстречу по ряду вопросов — не всегда экономических, но всегда очень важных для нас. Нам же часто просто говорят «спасибо» и начинают новый вал русофобии», — считает эксперт.

«Мы должны наращивать влияние в этих государствах, влияя на все управляющие структуры», — заявил Григоров.

«Русское культурное влияние будет проникать в Среднюю Азию, потому что Россия создаёт достаточно конкурентный культурный продукт. Небольшим нациям не под силу создавать столько же качественного контента на национальных языках. Местным элитам это не нравится, нам же нужно использовать этот фактор», — заявил эксперт.