Белград, 19 октября, 2021, 01:26 — ИА Регнум. Лучший теннисист мира Новак Джокович не желает предоставлять сведения о том, прививался он от коронавируса или нет. Об этом Джокович заявил 18 октября в интервью, посвященном его планам на конец сезона.

Ausopen.com Новак Джокович

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«Я придерживаюсь позиции, которой придерживался и раньше. Я не желаю раскрыть свой статус — привит ли я или нет. Это частное дело, и по нашим законам (Джокович гражданин Сербии — ИА REGNUM) если кто-то тебе задает такой вопрос, ты имеешь право призвать его к ответственности за это. Слишком много людей сегодня позволяет себе задавать такие вопросы и осуждать человека. Чтобы ты не ответил — «да, нет, может быть, не знаю, думаю», они все-равно злоупотребят этим», — сказал Джокович и интервью сербскому изданию «Блиц».

Напомним, что летом 2020 года Джокович организовал теннисный турнир в балканских странах, после которого некоторые спортсмены заболели коронавирусом. Мировая общественность тогда осудила сербского теннисиста за за организацию этого турнира.