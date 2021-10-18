Вашингтон, 19 октября, 2021, 01:22 — ИА Регнум. Две трети американцев получили к 18 октября хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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Всего в стране сделано 408,7 млн уколов, из них 218,9 млн человек получили хотя бы одну дозу и 189,3 человек полностью вакцинированы. Кроме того, власти США продолжают наращивать темпы бустерной вакцинации.

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В список разрешённых CDC вакцин входят препараты от Moderna, Pfizer / BioNTech и одноразовая вакцина Johnson & Johnson.