Тегеран, 19 октября, 2021, 00:52 — ИА Регнум. В Иране за минувшие сутки выявили 11 844 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на иранской территории достигло 5 796 659. Также за минувшие сутки в Исламской Республике скончался 181 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Иране от осложнений COVID-19 умерли 124 256 человек.

В настоящее время 4693 пациента проходят лечение в отделениях реанимации. К 19 октября в Иране выздоровели свыше 5,3 млн жителей. Почти 49 млн иранцев уже получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 25 млн человек прошли полный курс вакцинации.