Москва, 18 октября, 2021, 23:56 — ИА Регнум. Коронавирус SARS-CoV-2 может ослабнуть в конкуренции с ОРВИ или гриппом. Об этом заявил 18 октября вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко.

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"У вирусов существуют некоторые виды механизмов взаимодействия друг с другом, особенно в тех случаях, когда у разных вирусов бывают одни и те же мишени», — отметил специалист в комментарии газете «Взгляд».

По словам Бутенко, в ситуации, когда различные вирусы имеют своей целью одни и те же ткани или органы человека, «побеждает» среди них тот, который более активно размножается в клетках, не давая такой возможности другим вирусам, родственным по механизму заболевания.

«То же самое теоретически возможно и при респираторных и вирусных инфекциях, таких как SARS или коронавирус, грипп, ОРВИ и других, поскольку их основная мишень — клетки верхней и нижней дыхательной системы», — пояснил он.

Специалист Центра имени Гамалеи отметил, что подтвердить это предположение относительно нового коронавируса пока не представлялось возможным, поскольку в последние два года эпидемического гриппа и ОРВИ не наблюдалось, однако сейчас случаи заболевания различными респираторными вирусами участились.