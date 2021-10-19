Тирана, , 00:39 — REGNUM Албанский политолог Астрит Патози 18 октября опубликовал в албанском оппозиционном издании статью, посвященную сравнению политической жизни в Косово и Албании. Суть статьи выражает ее заголовок — «Когда я читаю о политической жизни Косово, мне становится грустно за Албанию».

Албанский флаг Vetevendosje.org

По словам Патози, если в Албании время как будто застыло на месте, Косово быстро реагирует на политические перемены. Если в Приштине обстановка существенно меняется через несколько месяцев после выборов, то в Албании единственной важной политической новостью становится речь бывшего премьер-министра, потерявшего свой пост 8 лет назад.

В Косово за несколько лет подросло уже третье поколение поколение политиков, в Албании же за 30 лет не растерял свой авторитет первый президент — Сали Бериша, поскольку даже он, много раз опорочивший свою репутацию, выделяется на общем поле.

Далее аналитик отмечает, что низкие результаты «Движения за самоопределения» на местных выборах в Косово указывают на то, что граждане выразили свое недовольство первыми месяцами его правления. В Албании же граждане неспособны массово выступить на выборах против Эди Рамы, занимающего пост премьер-министра уже третий срок подряд. При этом лидеры оппозиции — Люльзим Баша и Сали Бериша — приелись населению, но все равно не меняются уже десять лет.

По мнению Патози, такая политическая инертность Албании ведет к ее отставанию.

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