Скопье, 18 октября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. В Северной Македонии 18 октября в результате исследования 1668 образцов выявили 107 новых носителей коронавируса. 247 пациентов в стране выздоровели. За день в стране умерли 12 пациентов с COVID-19, была зарегистрирована смерть еще шести, умерших ранее.

CharlesFred Горожане, Скопье

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Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирает свыше 50 человек с диагнозом COVID-19.

В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 197 197 случаев заражения. С начала пандемии 183 474 пациента выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6964. Число активных случаев заражения составляет 6759.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.