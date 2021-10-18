Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Петербургские пользователи социальных сетей начали «переваривать» появившуюся вечером 18 октября новость о введении в городе системы допуска по QR-кодам. Всего за месяц, с 1 ноября по 1 декабря, она охватит практически все места, куда ходят жители и гости Петербурга.

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С 1 ноября QR-коды придется предъявлять при проходе на спортивные и физкультурные мероприятия. С 15 ноября — в бассейнах, фитнес-центрах, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, музеях и на выставках, а также на свадебные церемонии. С 1 декабря QR-код станет обязателен для посетителей предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а также при размещении в домах отдыха.

«QR-коды давно уже было пора вводить, но мягко ещё всё слишком, ужесточать нужно, чтобы прививались быстрее», — отреагировал пользователь Камал М. в одном из наиболее популярных городских пабликов.

«Ну если кто не хочет прививаться, так пусть он сам выбирает, крякнет, делов-то. Эти антиваксеры и прочие несогласные достали всех своими выкидонами», — поддержал сторонников обязательной вакцинации Stas S.

«Stas, а, может, это ваксеры уже всех достали, своим нытьем и агрессией?», — возразила Вероника В.

«Вероника, так не хотите — не прививайтесь, царство вам небесное», — отреагировал Stas S.

«Stas, а, может, наоборот?», — не унимается собеседница.

«Вероника, статистику посмотрите, у меня побольше шансов. Удачи», — завершил беседу Stas.

«Ну что, купим ребенку на зиму одежду и обувь, и пусть они там как хотят. За продуктами не пустить не могут, в поликлинику с ребенком не пустить не имеют права, в сад ребенок ходить будет, а больше мы и так никуда не ходим. Нет, мне все равно прививку делать, но я хочу, чтобы у меня карапуз сначала к саду адаптировался. А то кто его знает, какая вылезет побочка, удовольствия мало, когда ты ползаешь по стеночке, а у тебя деть 2,5 года дома отжигает», — рассуждает Юлия Ч.

«Хотелось бы просто, чтобы рано утром, в 5 часов, в город вошли колонны военной техники, солдаты брали бы периметр под контроль и начали бы выволакивать сонных граждан из квартир и вывозить непривитых за 101-й км», — радикально размечтался Вася С.

«Кто сделал прививку — не уничижай того, кто не сделал; а кто не сделал, не осуждай того, кто сделал», — призывает спорщиков к терпимости и взаимопониманию Денис А.

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