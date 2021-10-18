Рим, 18 октября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. За время пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции граждане Италии старше 60 лет стали более «продвинутыми» и «цифровыми», таковы результаты опроса YouGov, опубликованные в понедельник, 18 октября.

Гаджеты

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Повышение уровня владения компьютерами и гаджетами подтвердили 60% опрошенных граждан указанной возрастной категории.

Чаще всего новыми полученными навыками становились видеозвонки, совершение покупок онлайн и просмотр фильмов.