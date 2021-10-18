Рим, 18 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Доменико Аркури, занимавший в 2020 году пост комиссара правительства Италии по борьбе с коронавирусом, обвиняется прокуратурой в целом ряде преступлений, передают национальные СМИ в понедельник, 18 октября.

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Расследовав поставку крупной партии (800 млн штук) масок из Китая, сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что Аркури виновен в махинациях, хищении и злоупотреблении служебным положением.

Цена контракта, о котором идет речь, составляла 1,25 млрд евро. В прокуратуре полагают, что были приобретены «несоответствующие» маски.